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Лондон впервые после отравления Скрипалей пошел на уступки России - СМИ

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Британия впервые позволила увеличить число дипломатов РФ после отравления Скрипалей в Солсбери.
Место отравления в Солсбери
Место отравления в Солсбери
Getty Images

Правительство Великобритании разрешило России увеличить количество своих дипломатов в Лондоне - впервые после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошлого года. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

"Британия разрешила России увеличить количество дипломатов в Лондоне впервые после выдворения (российских дипломатов - ред.) из-за отравления Сергея Скрипаля в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение британского правительства вызвало опасения, что такой шаг будет рассматриваться как сигнал слабости.

По последним данным, сейчас в Британии аккредитованы 44 российских дипломата, а еще в январе этого года их было 40.

До того как Лондон прошлой весной выслал 23 российских дипломатов из-за отравления в Солсбери, их было 58.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительно лечения вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

В знак солидарности с Британией по инциденту ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов. США объявили о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

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Теги: Россия, Британия, международные отношения, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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