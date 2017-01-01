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Оппозиция Венесуэлы и Мадуро провели тайные переговоры

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Тайные переговоры шли несколько месяцев, а тепер стороны сели за стол переговоров в Норвегии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что в течение нескольких месяцев представители правительства и оппозиции вели тайные переговоры для урегулирования кризиса. Об этом сообщает El Dia.

"Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры в течение двух или трех месяцев, и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире для Венесуэлы", - заявил Мадуро. 

Он отметил, что очень гордится тем, что правительство ведет с оппозицией конструктивный диалог.

"Я верю, что эта дорога приведет к миру", - отметил он.

Заявление Мадуро прозвучало после того, как лидер венесуэльской оппозиции, глава парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, сообщил, что встреча в Осло завершилась без договоренностей.

"Мы настаивали, что посредничество полезно для Венесуэлы всегда, когда есть вещи, которые позволяют двигаться вперед для правильного решения", - заявили в центре коммуникаций Гуаидо и добавили, что готовы продолжить борьбу с кризисом.

Ранее Мадуро заявлял о готовности к диалогу с оппозицией.

 

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Теги: Оппозиция, Венесуэла, Мадуро, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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