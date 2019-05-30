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Путин заговорил о мировой гегемонии

Комментариев: 3
Монополист в сфере искусственного интеллекта будет управлять всем миром, считает российский президент.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Getty Images

Тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

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Президент РФ также отметил, что исскуственный интеллект позволяет быстрее принимать оптимальные решения, основываясь на огромном массиве информации.

"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - заявил Путин.

Он добавил, что в борьба за лидерство в сфере искусственного интеллекта уже стала полем глобальной конкуренции, а новые продукты и решения появляются все с большей скоростью.

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Путин считает, что искусственный интеллект будет определять будущее всего мира. По его словам,  разработки в этой сфере не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и  повседневную жизнь людей.

Напомним, в Кремле ответили Зеленскому на призыв усилить санкции против РФ. Песков уверен, что такой шаг не поможет Зеленскому решить проблемы в стране.

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Теги: Путин, Технологии, монополия, мир, Владимир Путин, искусственный интеллект
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    30.05.2019, 16:52
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Помним помним роботов ватной разработки, особенно человека в костюме Дарта Вейдера...
Гегемонистее раши в мире, да что там, в космосе никого нет!...
qwsdcvnm    30.05.2019, 16:49
Оценка:  +2
qwsdcvnm
Путин, ты бы дальше кремля не особо пиздeл. Зайди без охраны в любой двор, я думаю тебе покажут большоё уважение. Назад поедешь в цистерне в говновозке.
птицелов    30.05.2019, 16:43
Оценка:  +4
птицелов
ггггг...походу вами будуть править американці!)))
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