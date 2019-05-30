Путин заговорил о мировой гегемонии

Монополист в сфере искусственного интеллекта будет управлять всем миром, считает российский президент.

Тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

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Президент РФ также отметил, что исскуственный интеллект позволяет быстрее принимать оптимальные решения, основываясь на огромном массиве информации.

"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира ", - заявил Путин.

Он добавил, что в борьба за лидерство в сфере искусственного интеллекта уже стала полем глобальной конкуренции, а новые продукты и решения появляются все с большей скоростью.

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Путин считает, что искусственный интеллект будет определять будущее всего мира. По его словам, разработки в этой сфере не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и повседневную жизнь людей.

Напомним, в Кремле ответили Зеленскому на призыв усилить санкции против РФ. Песков уверен, что такой шаг не поможет Зеленскому решить проблемы в стране.