Путин заговорил о мировой гегемонии
Тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.
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Президент РФ также отметил, что исскуственный интеллект позволяет быстрее принимать оптимальные решения, основываясь на огромном массиве информации.
"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - заявил Путин.
Он добавил, что в борьба за лидерство в сфере искусственного интеллекта уже стала полем глобальной конкуренции, а новые продукты и решения появляются все с большей скоростью.
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Путин считает, что искусственный интеллект будет определять будущее всего мира. По его словам, разработки в этой сфере не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и повседневную жизнь людей.
Напомним, в Кремле ответили Зеленскому на призыв усилить санкции против РФ. Песков уверен, что такой шаг не поможет Зеленскому решить проблемы в стране.
Гегемонистее раши в мире, да что там, в космосе никого нет!...