Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возле Лувра прошла масштабная акция Femen

Комментариев: 0
Феминистки собрались возле дворца Пале-Рояль, чтобы почтить женщин, убитых в Париже с начала года.

Около 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста возле дворца Пале-Рояль, который расположен напротив парижского Лувра. Об этом 30 мая сообщает Europe 1.

Целью акции было "отдать дать уважения" примерно 60 женщинам, которые были убиты во Франции с начала года, заявили в Femen.

Прибыв на место о 11:00 утра, активисты с обнаженной грудью в течение 10 минут стояли на знаменитых колоннах Бюрена.

Сначала они молчали, а потом зажгли дымовые шашки и выкрикивали: "Родине все равно на убитых женщин", "Останови феминицид!".

На теле у активисток были написаны имена убитых во Франции женщин.

"Каждые два дня мы узнаем о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий", - заявила глава движения Femen украинка Инна Шевченко.

Ранее в Гамбурге полуголые активистки Femen устроили акцию в честь Международного женского дня, выступив против сексуальной эксплуатации женщин.

Также сообщалось, что Femen прорвались к кортежу президента США Дональда Трампа в Париже.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Femen, Париж, протест, акция, феминизм, FEMEN протест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь