Переворот в Турции: 119 военных получили пожизненное

Среди осужденных пилоты, которые сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям разведывательной службы, парламента и управления безопасности.

Суд Анкары приговорил 119 военнослужащих к пожизненным заключениям за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 30 мая.

Отмечается, что среди осужденных есть военные пилоты, которые в ночь неудавшегося путча сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям разведывательной службы, парламента и управления безопасности в столице. Эти лица получили от шести до 29 пожизненных сроков.

Экс-полковник Угур Каптан, который на вертолете доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Хулуси Акара на территорию президентского дворца, также получил 29 пожизненных или порядка 3,9 тыс. лет тюрьмы по совокупности содеянных преступлений.

Напомним, в ночь на 16 июня 2016 года группа мятежников попыталась осуществить военный переворот в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 граждан, более две тысячи человек получили ранения. Мятеж был подавлен.

Позже в Турции были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военные.

Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, который находится в США, осудил переворот и отверг обвинения.

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