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В Балтийское море вошел еще один корабль ВМС США

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Mount Whitney будет осуществлять командование крупномасштабными военно-морскими учениями НАТО BALTOPS 2019.
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney

Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney в четверг, 30 мая, вошел в акваторию Балтийского моря, пройдя датский пролив Большой Бельт. Об этом свидетельствуют данные международной системы слежения за передвижениями судов AIS, сообщило агентство Интерфакс.

По информации ВМС США, Mount Whitney будет принимать участие в военно-морских учениях НАТО BALTOPS 2019, которые пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря.

В маневрах примут участие 18 стран-членов НАТО и партнеры альянса, в них будет задействовано около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов.

В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.

Морские учения Baltops проводятся с 1972 года, их организует командование морских ударных сил и поддержки НАТО. 

Напомним, в начале мая в Балтийское море вошла группа кораблей НАТО во главе с датским фрегатом Thetis, а ранее там появилась морская группа альянса во главе с эсминцем США Gravely.

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Теги: США, корабль, ВМС, Балтийское море
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Источник: korrespondent.net

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