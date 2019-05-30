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Хиллари Клинтон планирует заняться кинобизнесом - СМИ

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Экс-госсекретарь вместе с дочерью ведут переговоры о финансировании проекта. Они намерены выпускать фильмы и шоу о роли женщин.
Челси и Хиллари Клинтон
Челси и Хиллари Клинтон
Getty Images

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси занимаются созданием собственной компании по производству фильмов и телевизионных проектов. Об этом в четверг, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что 71-летняя Клинтон с дочерью ведут переговоры с рядом киностудий по вопросу финансирования проектов, которые будут посвящены главным образом женщинам. 

Как пояснили источники агентства, Клинтон, которая сейчас находится вне политики, надеется использовать кино и телевидение для влияния на американскую культуру и общество.

По оценке Bloomberg, она, несмотря на слухи, окончательно ушла из большой политики и не намерена повторно баллотироваться на пост президента США. 

Для поиска финансирования клинтон может прибегнуть к поддержке известных голливудских деятелей, оказывавших ей помощь в период активной политической деятельности. В их числе - Стивен Спилберг, режиссер блокбастеров Джей Джей Абрамс, генеральный директор студии DreamWorks Animation Джеффри Катценберг.

Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года

Напомним, бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель в мае заключили многолетний контракт с Netflix, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. 

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Теги: США, Хиллари Клинтон, женщины, компания, дочь, фильмы
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Источник: korrespondent.net

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