Капитан судна, столнувшегося с катером на Дунае, оказался украинцем

Мужчину задержала венгерская полиция по подозрению в халатности, которая привела к человеческим жертвам.

Полиция Венгрии задержала капитана круизного судна, которое столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба ведомства.



Задержанным оказался 64-летний гражданин Украины из Одессы, фамилия которого не уточняется. Известно, что его имя Юрий.

Полиция подозревает мужчину в халатности, которая привела к человеческим жертвам. В настоящее время его поместили под стражу.



Напомним, 29 мая катер Русалка с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста Маргит в Будапеште. На борту находились 35 человек - два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

По последним данным в результате происшествия погибли семь человек, еще семерых удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, затонувший теплоход был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

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