МН17: Малайзия требует доказательств вины России

Сбившая самолет ракета российского типа, но она также могла быть изготовлена в Украине, считает премьер страны.

Малайзия возмущена тем, что не участвует в расследовании катастрофы AP

Власти Малайзии требуют доказательств того, что Россия несет ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сообщает Malay Mail.

По его словам, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине", - отметил он.

Премьер считает, что Малайзия должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - убежден Мохамад.

Ранее в России заявили, что власти Нидерландов стремятся сокрыть информацию и вывести "из-под удара" Киев, нежелая обнародовать служебную переписку по крушению малайзийского Boeing на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

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