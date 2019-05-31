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МН17: Малайзия требует доказательств вины России

Комментариев: 11
Сбившая самолет ракета российского типа, но она также могла быть изготовлена в Украине, считает премьер страны.
Малайзия возмущена тем, что не участвует в расследовании катастрофы
Малайзия возмущена тем, что не участвует в расследовании катастрофы
AP

Власти Малайзии требуют доказательств того, что Россия несет ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сообщает Malay Mail.

По его словам, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине", - отметил он.

Премьер считает, что Малайзия должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - убежден Мохамад.

Ранее в России заявили, что власти Нидерландов стремятся сокрыть информацию и вывести "из-под удара" Киев, нежелая обнародовать служебную переписку по крушению малайзийского Boeing на Донбассе. 

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

 

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Теги: Россия, Малайзия, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
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Антибес    31.05.2019, 11:16
Оценка:  +1
Антибес
Несчастный рейс MH17 только выруливал на ВПП готовясь взлететь,а Потрох уже репетировал пламенные речи по поводу уничтожения этого самолёта.Уже были готовы"аудиосказки"в виде"радостных переговоров сепаратистов",уже были готовы голословные обвинения против России...
Антибес    31.05.2019, 11:19
Оценка:  0
Антибес
Хотели провернуть с Россией тот же сценарий что и с Януковичем,которого обвинили в массовых убийствах на Майдане...Но за 5 лет так никто и не доказал вину Януковича.Так же никто не доказал вину России в уничтожении рейса МН17...
Антибес    31.05.2019, 11:21
Оценка:  0
Антибес
Именно поэтому не нужно быть большим мудрецом чтобы понять что людей на Майдане убили те,кто потом пришёл к власти.А Януковича тупо подставили.То же самое и с МН17,голословно обвинили,а доказательств ноль.Этот рейс сбили ВСУ.
KLISS    31.05.2019, 11:07
Оценка:  -3
KLISS
дивно - що вони там на малазії курнули
і хто виготовив те що вони курнули
мабуть в Україна
хоча расейша може виготовляти ))))))
zheka-yakob    31.05.2019, 11:02
Оценка:  -1
zheka-yakob
Конечно укры сбили самолёт, правду не скрыть.
Peyot    31.05.2019, 10:55
Оценка:  0
Peyot
То есть то что рускеи терористы сами на весь инет постили видео и фото как они сбили самолет с точными координатами и временем падения, а потом срочно все удаляли потому когда узнали что сбили пасажирский - это су ка все миф? этого не было? Так загулилите КЕШ ПОМНИТ ВСЕ! В отличии от малазии!
dukeOd    31.05.2019, 11:12
Оценка:  +1
dukeOd
И ты всё это время молчал..??!!!ептель..срочно свяжись с премьером Малайзии
4 года расследований на мировом уровне..а всё так просто..и кто ты после этого в глазах Европы
Антибес    31.05.2019, 10:52
Оценка:  -3
Антибес
Да у нас и ЗРК"Бук"вообще нет,только в России он есть.И вообще мы такие белые и пушистые,а на нас уже пятый год нападает Путин и всё никак не может победить...Правда,сумасшедшая пенсионерка?)))
Операторська    31.05.2019, 10:51
Оценка:  +2
Операторська
вчився на москві?
Антибес    31.05.2019, 10:49
Оценка:  -3
Антибес
Вот это зрада!Но правду не скрыть!Этот самолёт был сбит нашими доблестными зенитчиками из ЗРК"Бук"под прикрытием американских спецслужб с целью дискредитировать сепаратистов и Россию.Потроха-на кол!
Woodbrother    31.05.2019, 10:47
Оценка:  0
Woodbrother
В Украине не выпускают ЗУР для ЗРК Бук. Есть эксперименты, по использованию отечественных ракет, но МН-17сбили именно рассейской ЗУР.
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