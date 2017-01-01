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В Кабуле подорвали колонну американских военных

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Точной информации о жертвах теракта нет. В США говорят о четырех раненых, местные власти заявляют о девяти погибши и шести раненых.
Пока неизвестно, погибли ли во время взрыва американские военные
Пока неизвестно, погибли ли во время взрыва американские военные

В Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна американских военных, в результате были ранены четыре человека, сообщает Reuters.

Ответственность за взрыв взяла группировка "Талибан".

Представитель вооруженных сил США в Афганистане заявил, что колонна военных подверглась атаке с подрывом автомобиля, и четыре военнослужащих получили легкие ранения, но никаких других подробностей не сообщается.

В то же время, сотрудник службы безопасности Афганистана заявил, что в результате взрыва погибли девять человек и шесть мирных жителей получили ранения.

Представители "Талибана" заявили, что нападение было направлено на колонну иностранных сил, 10 людей из которой были убиты, две машины уничтожены.

Напомним, в апреле напали на правительственный квартал в Кабуле - неизвестные ворвались в министерство связи, несколько боевиков были убиты.

 

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Теги: Афганистан, США, взрыв, военные, Кабул
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Источник: korrespondent.net

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