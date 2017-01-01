Беспорядки в тюрьме Эквадора: есть погибшие

Труп одного из заключенных был найден обгоревшим, остальные пятеро погибли от огнестрельных ранений.

Шестеро заключенных погибли и один получил ранения во время столкновений в тюрьме города Гуаякиль на западе Эквадора. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

"По последним данным, в результате инцидента погибли шесть заключенных и один пострадал", - заявили в полиции.

Беспорядки начались рано утром, когда в тюрьме находились сотни людей, посещавших своих родственников. Они стали свидетелями столкновений.

Директор колонии Альфредо Муньоса рассказал, что труп одного из заключенных нашли обгоревшим, остальные пятеро погибли от огнестрельных ранений.

В издании сообщили, что родственники заключенных приехали к исправительному учреждению после того, как появились сообщения о беспорядках. Они требовали объяснений и кидали камни в полицейских и кареты скорой помощи. Около 15 военнослужащих прибыли на место, чтобы помочь полиции.

Ситуация в тюрьме была взята под контроль правоохранителей, а в генпрокуратуре начали расследование инцидента. Сообщается также о задержании четырех человек.

Ранее случился бунт в одесской колонии, во время которого пострадало 15 силовиков. Чуть позже в Минюсте сообщили, что одесская колония будет расформирована, а заключенные переведены в другие колонии.

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