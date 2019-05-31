В Италии проснулся вулкан Этна: Очевидцы делятся видео извержения

Прогнозируют, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей.

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На итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого вулкана Европы - Этны.

Об этом сообщает Ura-inform со ссылкой на местные агентства.

Сейчас на вулкане зафиксированы два разлома, из которых с 31 мая начала течь лава. Оба разлома появились у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров. Потоки лавы протянулись на несколько сотен метров. По данным специалистов, они в настоящее время уменьшаются.

Кроме всего прочего, из вулкана наблюдался выброс пепла из вулкана. Несмотря на это, аэропорт Катании функционирует в обычном режиме. По данным специалистов, извержение не представляют опасности для населения.

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Напомним, это уже его второе пробуждение вулкана за последние месяцы. В прошлый раз вулкан выпустил клубы дыма и пепла. Из-за это местный аэропорт на время ограничил число рейсов. Сейчас авиасообщение восстановлено.

Стоит отметить, самое страшное и масштабное извержение самого высокого в Европе вулкана произошло 11 марта 1669 года. По оценкам историков, Этна бушевал до середины лета или даже до конца осени. Сильнейшие многочисленные землетрясения образовали недалеко от города Николоси (Nicolosi) своего рода конус, который и по сей день можно увидеть на одном из склонов вулкана. Предполагается, что в далеком 1669 году вулкан Этна выбросил не менее 800 миллионов кубометров смертоносной лавы, которая абсолютно изменила конфигурацию берега и унесла жизни 20-100 тысяч человек.

Как сообщалось, в декабре 2018 в Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8.