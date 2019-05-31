В США показали интерьер самолета Судного дня

Воздушное судно потребуется в случае ядерного удара и готово к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

В США журналисты показали изнутри самолет E-4B предназначенный для высшего политического и военного руководства США. Он оборудован 60 спутниковыми тарелками и антеннами для связи со всеми мировыми устройствами, сообщает телеканал CNBC.

По словам члена экипажа одного из бортов, такие воздушные судна представляют собой "резервный Пентагон".

"Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю", — отметил он.

E-4B разработан на базе Boeing 747, эксплуатируется с 1980 года. В настоящее время в ВВС США 4 таких самолета. Они базируются на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

На борту самолета есть 18 кроватей, шесть ванных, кухня, конференц-зал, рабочие места и кабинет для руководства минобороны США.

Он может обслуживать экипаж до 112 человек, при этом другие характеристики самолета засекречены.

Ранее ученые оценили размер ядерного арсенала США.

Также сообщалось, что США провели новое испытание ядерной ракеты.

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