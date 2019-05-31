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Петиция о Голодоморе появилась на сайте парламента Новой Зеландии

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Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей петиция с 8 января 2019 года набрала пока 500+ подписей.
В Новой Зеландии Голодомор требуют признать геноцидом
В Новой Зеландии Голодомор требуют признать геноцидом
пресс-служба АП

На сайте парламента Новой Зеландии размещена петиция о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов", - написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своем Twitter. 

 
Ранее сообщалось, что петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала нужное число голосов. Украинским дипломатам предстоит очень непростая работа с немецкими депутатами, отметил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

На сегодняшний день уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также сообщалось, что 12 декабря 2018 года Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

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Теги: Голодомор, Новая Зеландия, геноцид, петиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    31.05.2019, 20:41
Оценка:  0
Boxerogos
Очень большое количество подписей!А значит нужно незамедлительно вводить новые санкции против России!)))))))))))))))))))
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