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Более 10 человек погибли при стрельбе в США

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Мужчина устроил стрельбу в здании муниципального центра. По последним данным, погибли 11 человек.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
twitter.com/cnnbrk

При стрельбе в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 11 человек, еще шесть ранены, сообщает WTKR News 3.
 
Среди пострадавших есть полицейский, который выжил благодаря бронежилету, отметили в полиции.
 
Устроивший стрельбу был служащим, который долго работал в городе. Он вошел в здание муниципального центра и сразу открыл огонь. Когда на место прибыла полиция, началась перестрелка. В результате подозреваемый погиб.

Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

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Теги: США, стрельба, жертвы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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