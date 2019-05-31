Более 10 человек погибли при стрельбе в США

Мужчина устроил стрельбу в здании муниципального центра. По последним данным, погибли 11 человек.



При стрельбе в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 11 человек, еще шесть ранены, сообщает При стрельбе в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 11 человек, еще шесть ранены, сообщает WTKR News 3

Среди пострадавших есть полицейский, который выжил благодаря бронежилету, отметили в полиции.





Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси Устроивший стрельбу был служащим, который долго работал в городе. Он вошел в здание муниципального центра и сразу открыл огонь. Когда на место прибыла полиция, началась перестрелка. В результате подозреваемый погиб.Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек . Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека

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