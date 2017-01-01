Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв стрельбы в США возросло до 12

Комментариев: 0
Многим пострадавшим еще оказывают помощь в больнице. В полиции не исключают, что число жертв увеличится.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
Getty Images

Число жертв стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич возросло до 12, еще десять человек получили ранения, сообщает CNN.
 
В полиции отметили, что количество пострадавших будет расти. Раненых до сих пор доставляют в больницы.

Напомним, стрелок зашел в здание городского муниципалитета и практически сразу открыл беспорядочную стрельбу по людям. Преступник был ликвидирован во время перестрелки с правоохранителями. Его личность уже установлена.

Ранее в Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, стрельба, жертвы, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь