Число жертв стрельбы в США возросло до 12
Многим пострадавшим еще оказывают помощь в больнице. В полиции не исключают, что число жертв увеличится.
Число жертв стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич возросло до 12, еще десять человек получили ранения, сообщает CNN.
В полиции отметили, что количество пострадавших будет расти. Раненых до сих пор доставляют в больницы.
Напомним, стрелок зашел в здание городского муниципалитета и практически сразу открыл беспорядочную стрельбу по людям. Преступник был ликвидирован во время перестрелки с правоохранителями. Его личность уже установлена.
Ранее в Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре.
Напомним, стрелок зашел в здание городского муниципалитета и практически сразу открыл беспорядочную стрельбу по людям. Преступник был ликвидирован во время перестрелки с правоохранителями. Его личность уже установлена.
Ранее в Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре.
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