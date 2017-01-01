В Гондурасе протестующие подожгли вход в здание посольства США
Участники массовых беспорядков принесли к входу в здание автомобильные покрышки и подожгли их.
Протестующие в столице Гондураса Тегусигальпе 31 мая подожгли шины у входа в главное здание посольства США, сообщает El Nuevo Herald.
В время марша протеста учителей и врачей, неизвестные поместили шины возле посольства США на Авенида Ла-Пас, подожгли их, и скрылись на автомобиле.
Пламя достигло более пяти метров в высоту, от него исходили плотные столбы черного дыма.
Огонь был оперативно потушили прибывшие на место происшествия пожарные. Один из участников поджога был задержан.
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Напомним, ранее перед Белым домом в США мужчина поджег себя. От полученных травм он скончался.
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