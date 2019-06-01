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Уснул за рулем: украинский микроавтобус с пассажирами врезался грузовик в Словакии

Комментариев: 1
По предварительной информации, водитель уснул за рулем.
Тоннель Браниско
Тоннель Браниско
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В Словакии микроавтобус с пассажирами с украинской регистрацией протаранил грузовик. Из-за аварии тоннель Браниско пришлось закрыть на целых 7 часов, передают словацкие СМИ.

В микроавтобусе в момент аварии находилось 10 человек. К счастью, все остались живы, получили всего несколько ушибов.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя украинского микроавтобуса. Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, который перевозил железные панели. Полиция говорит, что украинец уснул за рулем из-за сильной усталости.

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Тоннель Браниско пришлось закрыть на 7 часов для того, чтоб отгрузить панели, которые перевозил грузовик.

Напомним, под Одессой в ДТП погибли четыре человека. На трассе в Лиманском районе в районе села Булдинка столкнулись автомобили Toyota и ГАЗель.

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Теги: авария, Словакия, ДТП, микроавтобус
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Комментариев (1)
SEMPENTY    01.06.2019, 11:17
Оценка:  0
SEMPENTY
Слава богу никто не пострадал.
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