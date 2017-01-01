Меркель и Помпео обсудили Украину

США были и останутся важнейшим партнером Германии за пределами Европы, заявила канцлер ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине провела встречу с государственным секретарем США Майком Помпео в пятницу, 31 мая. Одной из тем переговоров была Украина.

Меркель подчеркнула тесные и важные отношения Германии с США, несмотря на целый ряд серьезных разногласий, заявив, что США были и останутся важнейшим партнером Германии за пределами Европы.

Одновременно она напомнила о существовании многих спорных вопросов между ФРГ и США, среди которых – атомная сделка с Ираном, конфликты в Афганистане и Сирии, "хрупкая ситуация" в Ливии и германо-американское сотрудничество по России и Украине.

"Вы видите, что за 45 минут нам необходимо обсудить множество тем. Мы будем обсуждать их в духе партнерства, и, конечно, у нас будут контакты и впредь", – пообещала канцлер.

Накануне сообщалось, что на встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили вопросы международной политики относительно Украины.

Ранее на этой неделе Франция и Германия выразили поддержку Украине. Главы МИД Франции и Германии обнародовали совместное заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 мая.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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