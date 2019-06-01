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США хотят предоставить Украине статус главного союзника

Комментариев: 5
Палата представителей Конгресса США представила законопроект касательно нового статуса Украины.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/ukr.embassy.usa

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Законопроект, который представила Палата представителей Конгресса США, предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

Проект закона О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам, - сообщают в посольстве.

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К слову, экс-президент Петр Порошенко в 2014 году добивался статуса главного союзника для Украины, но бывший президент США Барак Обама отказался.

Напомним, Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Официальная встреча должна состояться в августе-сентябре 2019 года.

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Теги: США, Украина, статус главного союзника
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Комментариев (5)
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Firstfurion    01.06.2019, 12:50
Оценка:  -2
Firstfurion
С одной стороны, такая помощь очень даже не лишняя в данной ситуации и реально поможет в противостоянии с агрессором.
Но вот с другой стороны, похоже на меряние пиписками между США и Россией на территории Украины и нашими жизнями.
В общем, хотите меряться членами, делайте это по дальше от Украины.
PINKIPAU    01.06.2019, 13:09
Оценка:  -1
PINKIPAU
10-ть миллионов израильтян противостоят окружен 100 миллионной армией врагов, и ничего, принимает помощь, чтоб достойно противостоять. Мы в аналогичной ситуации-противник экономически сильней десятикратно.
Мыкола    01.06.2019, 12:44
Оценка:  0
Мыкола
Да, знатная помощь! Вы воюйте до последнего украинца, живите в нищете, а мы вам дровишек на военный костер подкинем!
PINKIPAU    01.06.2019, 12:46
Оценка:  0
PINKIPAU
А кто вам кацапетам виноват ? Ну так уберитесь нахрен из Украины, Крым верните, мрази кацапские, и будет вам счастье.
PINKIPAU    01.06.2019, 12:43
Оценка:  0
PINKIPAU
Обеими руками-за.
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