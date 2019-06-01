США хотят предоставить Украине статус главного союзника

Палата представителей Конгресса США представила законопроект касательно нового статуса Украины.

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Законопроект, который представила Палата представителей Конгресса США, предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

Проект закона О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам, - сообщают в посольстве.

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К слову, экс-президент Петр Порошенко в 2014 году добивался статуса главного союзника для Украины, но бывший президент США Барак Обама отказался.

Напомним, Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Официальная встреча должна состояться в августе-сентябре 2019 года.