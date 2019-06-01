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Трамп пообещал поддержку ЛГБТ во всем мире

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Белый дом начал глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности, отметил президент США.
Трамп признал вклад геев и лесбиянок в нынешние США "выдающимся"
Трамп признал вклад геев и лесбиянок в нынешние США "выдающимся"

Президент США Дональд Трамп заверил гомо- и транссексуалов во всем мире в своей поддержке. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 31 мая, по случаю начинающегося в США в июне месячника движения ЛГБТ Pride Month.

"Моя администрация начала глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях", – сообщил Трамп.

В течение Pride Month представители ЛГБТ будут открыто демонстрировать свою ориентацию и добиваться большей терпимости к себе.

Дональд Трамп отметил, что в предстоящий месяц следует не только воздавать должное тому выдающемуся вкладу, который внесли в "нашу великую страну" геи, лесбиянки, би- и транссексуалы, но и проявить солидарность со многими представителями ЛГБТ-сообщества в десятках стран мира, которые за свою сексуальную ориентацию подвергаются наказаниям, тюремному заключению и даже казням.
 

Напомним, в ежегодном рейтинге Радужная Европа по ситуации с защитой прав ЛГБТ Украина заняла 35 место из 49. Возглавили рейтинг Мальта и Бельгия, а последние места заняли Россия, Армения, Турция и Азербайджан.

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Теги: геи и лесбиянки, гомосексуализм, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, геи, гомосексуалисты, Трамп, трансгендер, Дональд Трамп, пропаганда гомосексуализма, геи и лесбиняки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    01.06.2019, 13:40
Оценка:  +1
fkrfyfan
То есть поддержка хряка поросёнко и его команды в определённом смысле продолжится
PINKIPAU    01.06.2019, 13:32
Оценка:  -2
PINKIPAU
В Москве геев Путин обижает. Нужно поддержать их, демократизировать Кремль томагавками)))).
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