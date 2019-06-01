“Заявления Киева противоречивы”: Медведев не видит стремления Зеленского к миру с РФ

Премьер-министр РФ сделал заявление касательно урегулирования конфликта с Украиной.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пока не видит конкретных шагов к сближению со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Медведев заявил в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, заявления новой украинской власти довольно “противоречивы”.

Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением, - заявил Медведев.

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Кроме того, российский премьер отметил, что “ситуация полностью в руках украинской власти и только украинская сторона может изменить ситуацию”. Медведев также подчеркнул, что у РФ “нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформированных трендов”, а также выразил надежду, что “ситуация изменится в лучшую сторону”.

Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперед, - заявил премьер РФ.

Напомним, в РФ назвали условия для встречи в нормандском формате. Песков заявил, что для “нормандской четверки” нужно, чтоб “созрели соответствующие условия”.