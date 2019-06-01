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Медведев: Зеленский не налаживает отношения с РФ

Комментариев: 1
Российский премьер призвал запастись терпением, поскольку новые украинские власти "ничего не делают" для улучшения отношений.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ничего не делает для налаживания отношений между Киевом и Москвой, сообщает ТАСС 1 июня.

Медведев отметил, что звучащие в настоящее время слова из Украины противоречивы. Также, по его словам, никаких действий для улучшения отношений двух стран нет.

"Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают... Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением! В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти", - сказал российский премьер.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что перед началом коммуникаций с Россией необходимо сформировать переговорную позицию.

Российский президент Владимир Путин прежде говорил, что с Зеленским в первую очередь хочет обсудить урегулирование на Донбассе

 

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Теги: Россия, Украина, Медведев, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    01.06.2019, 15:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Он что, должен был на пузе приползти?
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