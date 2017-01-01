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В США хотят дать Украине статус главного союзника

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Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств.
В Конгрессе подготовили новый законопроект по Украине
В Конгрессе подготовили новый законопроект по Украине

В США разработали законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление статуса главного военно-политического союзника США вне НАТО. Об этом посольство Украины в США сообщает на своей странице в Facebook 1 июня.

"Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств", - говорится в сообщении диппредставительства.

В 2014 году предоставления такого статуса Украине добивался предыдущий президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал. На сегодняшний день такой статус имеют по меньшей мере 15 стран.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Президент Владимир Зеленский, комментируя законпроект, поблагодарил "за последовательную поддержку территориальной целостности Украины".

Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

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Теги: Украина, армия и вооружение, США, Владимир Зеленский, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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