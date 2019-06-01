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На заводе по производству авиабомб в РФ прогремели взрывы: пострадало 42 человека

Комментариев: 4
По предварительной информации, на заводе прогремели два мощных взрыва.
Более трехсот пожарных борются с пожаром
Более трехсот пожарных борются с пожаром
twitter.com/ShadenFM

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На оборонительном производстве “Кристалл”, которое занимается производством авиабомб, в российском Дзержинске прогремело два мощных взрыва. Об этом передает Интерфакс.

По предварительной информации, пострадало 42 человека. Двоих считают пропавшими без вести.

На месте работают десять формирований службы медицины катастроф. Всего, с учетом жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них отпущены домой после осмотра врача, - сообщили в региональном Минздраве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свердлово #взрыв

Допис, поширений FunnkyCox (@andrewzaifuunkycox)

Очевидцы говорят, что эпицентр взрыва находился в цехе по производству полимеров, также там хранились готовые авиационные бомбы. На этом заводе производят одну из самых мощных авиабомб ФАБ-500. В цехах бушует огонь. Охрана завода отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей, поскольку этот завод считается “закрытым” объектом.

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По данным источников Интерфакса, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. В помещении находятся готовые авиабомбы. Пожар охватил 800 кв.м территории.

Местные жители говорят, что взрывы были настолько сильными, что взрывной волной повыбивало окна в радиусе нескольких километров. Ходят слухи о подготовке к эвакуации населения. Между тем, официальные власти ситуацию не комментируют.

Напомним, на Филиппинах при взрыве мины погибли 11 человек. Взрыв прогремел на пути следования конвоя, в который входили военные, местные активисты и прибывшие на Филиппины представители коренных народов.

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Теги: взрыв, авиабомбы, РФ, пострадавшие, взрывная волна
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Комментариев (4)
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navigator2    01.06.2019, 17:50
Оценка:  0
navigator2
жаль що не ядрені
BROKER666    01.06.2019, 17:40
Оценка:  +1
BROKER666
как сказал бы герой Яковлева: "ЛЯПОТА"
Kostos    01.06.2019, 17:40
Оценка:  +1
Kostos
ПроклятіБіндеравці Ахахахахаха
Kostos    01.06.2019, 17:36
Оценка:  +2
Kostos
дИрочка8591, як ся маєш?
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