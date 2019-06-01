На заводе по производству авиабомб в РФ прогремели взрывы: пострадало 42 человека

По предварительной информации, на заводе прогремели два мощных взрыва.

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На оборонительном производстве “Кристалл”, которое занимается производством авиабомб, в российском Дзержинске прогремело два мощных взрыва. Об этом передает Интерфакс.

По предварительной информации, пострадало 42 человека. Двоих считают пропавшими без вести.

На месте работают десять формирований службы медицины катастроф. Всего, с учетом жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них отпущены домой после осмотра врача, - сообщили в региональном Минздраве.

Очевидцы говорят, что эпицентр взрыва находился в цехе по производству полимеров, также там хранились готовые авиационные бомбы. На этом заводе производят одну из самых мощных авиабомб ФАБ-500. В цехах бушует огонь. Охрана завода отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей, поскольку этот завод считается “закрытым” объектом.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 червня 2019 р.

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По данным источников Интерфакса, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. В помещении находятся готовые авиабомбы. Пожар охватил 800 кв.м территории.

Местные жители говорят, что взрывы были настолько сильными, что взрывной волной повыбивало окна в радиусе нескольких километров. Ходят слухи о подготовке к эвакуации населения. Между тем, официальные власти ситуацию не комментируют.

В первый день лета мы в ужасе. Два взрыва на заводе Кристалл Дзержинск, весь город трясло pic.twitter.com/XntH5lNXVV — Stredda (@Stredda1) 1 червня 2019 р.

Напомним, на Филиппинах при взрыве мины погибли 11 человек. Взрыв прогремел на пути следования конвоя, в который входили военные, местные активисты и прибывшие на Филиппины представители коренных народов.