На оборонном заводе в РФ произошли мощные взрывы

Выбиты стекла в радиусе трех километров, пострадали 42 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске @Stredda1

В российском городе Дзержинске на территории завода Кристалл в цехе по производству тротила 1 июня прогремело несколько взрывов, пострадали 42 человека. Ударной волной выбило окна в 200 домах в радиусе трех километров, сообщает РБК.

Большинство пострадавших являются сотрудникими завода, но четыре из них - местные жители. Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Данных о погибших не поступало. Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще девять человек получили легкие ранения.

Очевидцы рассказывали агентству, что из-за взрывной волны в километре от места взрыва была разрушена стена магазина.

В здании рядом с местом взрыва снесло навесной потолок и перевернуло мебель. Звук взрыва и грохот жители слышали за 20 километров от города.

На видео, снятом с коптера, видно, как над территорией завода поднимались клубы черного дыма.

После взрыва возник пожар на площади в 100 квадратных метров, был разрушен один из цехов завода. Всего разрущено пять зданий завода. Площадь разрушения составила 800 квадратных метра.

Причинами взрыва в Следкоме РФ назвали нарушение технологических процессов на заводе. ЧП носит техногенный характер. По факту взрывов возбуждено уголовное дело.

В городе был объявлен режим чрезвычайно ситуации, однако власти не стали эвакуировать жителей, указав, что опасности новых взрывов нет.

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