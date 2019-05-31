Опубликованы оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

До этого дня были доступны только фотокопии немецких оригиналов Договора о ненападении между СССР и Германией.

Советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему впервые опубликованы 31 мая на сайте фонда Историческая память. Они предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России.

До этого дня у историков был доступ только в фотокопиям немецких оригиналов договора, который получил название пакта Молотова-Риббентропа.

Как уточняет директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, тексты документов уже публиковались в 1990-е годы со ссылкой на архив МИД, по их визуальные образы публикуются впервые.

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Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова - "по уполномочению Правительства СССР" - и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе говорится, что стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе" в случае, как там сказано, территориально-политического переустройства областей, входящих в состав стран Балтии и Польши. Установлены границы сфер этих интересов.

Напомним, что через несколько дней после подписания документов 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, положив начало Второй мировой войны. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска.

В январе этого года в Москве впервые представили документ об освобождении Польши от нацистской Германии в январе 1945 года.

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