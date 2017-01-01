MH17: Нидерланды ждут объяснения сомнений Малайзии

Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств причастности России.

Правительство Нидерландов попросило власти Малайзии разъяснить сделанное накануне премьер-министром Махатхиром Мохамадом заявление о сомнениях в том, что ответственность за катастрофу Боинга-777 на Донбассе несет Россия, сообщает NOS 1 июня.

"Мы попросили малазийские власти дать объяснения заявлениям премьер-министра Махатхира Мохамада", - сообщили голландскому интернет-порталу в МИД Нидерландов.

Ранее Мохамад попросил предоставить убедительные доказательства того, что ответственность за трагедию в 2014 году несет Россия.

Он отметил, что Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента.

Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

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