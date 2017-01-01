Взрывы на заводе в РФ: число пострадавших достигло 85 человек

В результате инцидента на заводе в Дзержинске пострадали 39 работников предприятия и 46 жителей города.

В Дзержинске произошел взрыв на заводе twitter.com/shamcenter4

За медицинской помощью после взрывов в городе Дзержинск Нижегородской области обратились 85 человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что среди пострадавших них 39 работников завода и 46 жителей города. Госпитализированы 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии и 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам, уточнили в российском Минздраве. Ранее сообщалось, что на оборонном заводе в Дзержинске в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов и возник пожар Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". В Дзержинске, а также ряде в соседних населенных пунктов ввели режим ЧС. Власти города сообщили, что угрозы новых взрывов и химической угрозы заражения нет.

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