Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрывы на заводе в РФ: число пострадавших достигло 85 человек

Комментариев: 0
В результате инцидента на заводе в Дзержинске пострадали 39 работников предприятия и 46 жителей города.
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
twitter.com/shamcenter4
За медицинской помощью после взрывов в городе Дзержинск Нижегородской области обратились 85 человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
 
Отмечается, что среди пострадавших них 39 работников завода и 46 жителей города.
 
Госпитализированы 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии и 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам, уточнили в российском Минздраве.
 
Ранее сообщалось, что на оборонном заводе в Дзержинске в цехе по производству тротила   произошли несколько взрывов и возник пожар.
 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
 
В Дзержинске, а также ряде в соседних населенных пунктов ввели режим ЧС. Власти города сообщили, что  угрозы новых взрывов и химической угрозы заражения нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, завод, взрыв, дзержинск, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь