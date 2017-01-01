В США подтвердили приглашение Зеленскому - СМИ

В Белом доме уточнили, что украинского лидера пригласили в Вашингтон, однако дата визита еще не определена.

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Об этом 1 июня сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в американской администрации.

"Я могу подтвердить, что приглашение было направлено, но дата (визита) еще не определена, и нам на данный момент больше нечего сообщить (по данному вопросу)", - указал собеседник агентства.

Ранее администрация президента Украины информировала, что Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США.

По данным СМИ, встреча произойдет после возможных переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.

Напомним, Трамп поздравил Зеленского с победой и заверил в продолжении поддержки Украины.

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