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Трамп призвал Британию не выплачивать ЕС отступных за Brexit

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В преддверии государственного визита в Соединенное Королевство американский лидер посоветовал Лондону не платить Брюсселю .
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в субботу, 1 июня.

"Если бы я был ими (британскими властями), то я бы не выплачивал 50 миллиардов долларов. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", - указал американский лидер.

Он подтвердил, что предлагал премьер-министру Британии Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель.

"В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединенному Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства", - отметил Трамп.

По его словам, Великобритании будет "очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом".

Трамп предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если власти сообщества откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится. 

 

Также президент США пообещал приложить максимум усилий, чтобы заключить с Великобританией сделку о свободной торговле в течение нескольких месяцев после Brexit.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку из-за того, что не справилась с выходом Британии из состава Европейского союза.

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Теги: Британия, Трамп, Великобритания, Дональд Трамп, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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