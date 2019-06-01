В индийских Гималаях пропали восемь альпинистов

Из 12 альпинистов, которые участвовали в восхождении на гору Нанда Деви Восточная, в базовый лагерь вернулись четверо.

В Гималаях разыскивают восемь альпинистов, которые пропали при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная, которая является одной из самых высоких и труднодоступных в Индии (около 7400 метров). Об этом в субботу, 1 июня, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что речь идет о международной команде альпинистов. Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов, все они выдвинулись на маршрут из деревни Мунсьяри 13 мая.

Спустя 12 дней, 25 мая, только четверо из группы вернулись в базовый лагерь. По планам, вся группа должна была вернуться на базу 26 мая.

В числе пропавших - четверо британцев, двое американцев, один австралиец и один индиец, который отвечал в группе за вопросы связи.



Компания Himalayan Run & Trek, организовавшая экспедицию, подождала несколько дней, но оставшиеся члены группы так и не вернулись. О пропаже альпинистов 31 мая были уведомлены местные власти.

Ранее сообщалось, что двое индийских альпинистов погибли в Гималаях при восхождении на третью по высоте гору мира - Канченджангу.

Напомним, в мае жертвами восхождения на Эверест стали 11 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet