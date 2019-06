Сенатор Портман пообещал поддержку Украине

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещал поддерживать Украину. Об этом он сообщил в Twitter 1 июня.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии", - указал Портман.

Он подчеркнул, что как сопредседатель Совета Украины в Сенате намерен продолжать "поддерживать свободную и демократическую Украину посредством соответствующей военной, политической и экономической помощи США".

As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB