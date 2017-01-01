В Северной Ирландии обнаружили бомбу под машиной полиции

Самодельное взрывное устройство вовремя обезвредили. В причастности к инциденту подозревают североирландских республиканцев.

В Северной Ирландии обнаружили и обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю в Белфасте. Об этом сообщила пресс-служба полиции в субботу, 1 июня.

Отмечается, что устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось. В заявлении полиции указано, что оно было предназначено, чтобы убить полицейского.

По предварительной версии, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Ведется расследование.

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