В Северной Ирландии обнаружили бомбу под машиной полиции
Самодельное взрывное устройство вовремя обезвредили. В причастности к инциденту подозревают североирландских республиканцев.
В Северной Ирландии обнаружили и обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю в Белфасте. Об этом сообщила пресс-служба полиции в субботу, 1 июня.
Отмечается, что устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось. В заявлении полиции указано, что оно было предназначено, чтобы убить полицейского.
По предварительной версии, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Ведется расследование.
Напомним, в январе в североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв возле здания суда. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к происшествию и считает, что за взрывом стоит республиканская группа ИРА.
В апреле в результате стрельбы, которую открыли боевики ИРА в городе Лондондерри, погибла журналистка.
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