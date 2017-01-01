Акции "желтых жилетов" во Франции собрали не более 9,5 тыс. человек

Активисты движения оспаривают статистику властей и утверждают, что на улицы вышли более 23 тысяч человек.

Во Франции 1 июня состоялись очередные манифестации "желтых жилетов", которые были отмечены самой низкой мобилизацией с момента зарождения этого движения. Об этом сообщил телеканал BFM.

По данным МВД страны, в акциях протеста в Париже и регионах приняли участие не более 9,5 тысячи человек.

Отмечается, что спустя неделю после провала списков "желтых жилетов" на европейских выборах их новый общенациональный день протеста не вызвал большого энтузиазма.

Сами активисты движения утверждают, что в этот раз им удалось собрать более 23 тысяч человек.

В Париже манифестации прошли относительно спокойно. Лозунги, с которыми вышли манифестанты на улицы столицы, традиционно призывали к "социальной и налоговой справедливости" и отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

Список требований "желтых жилетов" на этот раз пополнил протест против повышения тарифов на электроэнергию, которые выросли на 6%.

В Тулузе радикально настроенные демонстранты попытались прорваться в оцепленный центр города. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Бордо марш "желтых жилетов" нарушил движение трамваев, создав трудности для местных жителей. Манифестанты также устроили акцию в торговом центре города.

По данным МВД, за шесть месяцев беспорядков пострадали около 2,5 тысячи демонстрантов и почти 1,8 тысячи полицейских и жандармов.

По мнению неформального лидера антиналогового движения, 33-летнего водителя грузовика Эрика Друэ корабль "желтых жилетов" cбился с курса.

"Мы удаляемся от наших главных требований", - заявил он журналистам. Напомним, в первой акции "желтых жилетов" 17 ноября 2018 года участвовали около 300 тысяч человек. Крупномасштабные протесты начались во Франции с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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