СМИ: Израиль ударил ракетами по Сирии, есть жертвы
Сирийская ПВО поразила ракеты к югу от Дамаска. Позже последовал удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра.
Системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Позже стало известно, что со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот был нанесен удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра. В результате обстрела погибли три сирийских солдата и еще семеро пострадали.
Как пишет Al Arabiya, атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению Хезболла.
Напомним, 27 мая армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. В результате атаки один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.
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