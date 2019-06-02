СМИ: Израиль ударил ракетами по Сирии, есть жертвы

Сирийская ПВО поразила ракеты к югу от Дамаска. Позже последовал удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра.

Системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило сирийское государственное агентство SANA

Позже стало известно, что со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот был нанесен удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра. В результате обстрела погибли три сирийских солдата и еще семеро пострадали.

Как пишет Al Arabiya , атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению Хезболла.

Напомним, 27 мая армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра . В результате атаки один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.