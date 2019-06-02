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СМИ: Израиль ударил ракетами по Сирии, есть жертвы

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Сирийская ПВО поразила ракеты к югу от Дамаска. Позже последовал удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра.
Ракеты в небе над Дамаском (архивное фото)
Ракеты в небе над Дамаском (архивное фото)
twitter.com/ChrisChannel4
 
Системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
 
Позже стало известно, что со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот был нанесен удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра. В результате обстрела погибли три сирийских солдата и еще семеро пострадали.
 
Как пишет Al Arabiya, атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению Хезболла.
 
Напомним, 27 мая армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. В результате атаки один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.
 
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Теги: Израиль, Сирия, ракеты, военные, погибли, ПВО, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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