В сирийской Ракке возрвался автомобиль, погибли десять человек

Среди погибших пять мирных жителей и пять представителей Сил демократической Сирии. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

В результате подрыва автомобиля в городе Ракка погибли не менее десяти человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщило агентство AP со ссылкой на неправительственную организацию Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что среди погибших - пять мирных жителей и пять представителей Сил демократической Сирии. Взрывное устройство привел в действие смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим.

Также указано, что в Ракке сработало еще одно взрывное устройство на обочине дороги в центре города.

Напомним, Ракка была столицей ИГ с 2014 года. В октябре 2017 года город был освобожден Сирийскими демократическими силами при поддержке коалиции во главе с США.

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