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В сирийской Ракке возрвался автомобиль, погибли десять человек

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Среди погибших пять мирных жителей и пять представителей Сил демократической Сирии. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.
Разрушенные здания в Ракке (архивное фото)
Разрушенные здания в Ракке (архивное фото)
 
В результате подрыва автомобиля в городе Ракка погибли не менее десяти человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщило агентство AP со ссылкой на неправительственную организацию Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
 
Отмечается, что среди погибших - пять мирных жителей и пять представителей Сил демократической Сирии. Взрывное устройство привел в действие смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим.
 
Также указано, что в Ракке сработало еще одно взрывное устройство на обочине дороги в центре города.
 
Напомним, Ракка была столицей ИГ с 2014 года. В октябре 2017 года город был освобожден Сирийскими демократическими силами при поддержке коалиции во главе с США. 

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Теги: Сирия, взрыв, автомобиль, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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