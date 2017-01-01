В течение двух часов Албанию сотрясли сразу 6 землетрясений

Четыре человека пострадали от обрушения стен, крыш и штукатурки их домов.

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Шесть землетрясений в течение двух часов потрясли юго-восточную Албанию в субботу, 1 июня, ранив четырех человек и нанеся ущерб 100 домам.

Об этом сообщают власти и очевидцы, передает Reuters.

Первое землетрясение имело магнитуду 5,3 балла. Четыре человека пострадали от обрушения стен, крыш и штукатурки их домов и были доставлены в больницу в главном городе региона Корче на востоке Албании, сообщили в министерстве обороны.

“Было 06:30, когда я вышел доить коров, когда произошло землетрясение. Я разбудил детей и взрослых, и мы все выбежали на улицу“, - рассказал 60-летний Петрит в деревне Флок, эпицентре землетрясения.

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Крыша дома Петри обрушилась на две комнаты. Во Флоке и близлежащем селе Дворан повреждено около 70 домов. Министерство обороны заявило, что половина из 100 поврежденных домов были заброшены.

По словам жителей деревни, 50 семей в наиболее пострадавшем районе Флока покинули свои дома из-за страха перед другими землетрясениями, укрывшись в военных палатках или у родственников.

Первое землетрясение имело эпицентр в 15 км к юго-востоку от города Корче на глубине 14 км, а затем последовало еще одно, семь минут спустя, с эпицентром на глубине 18 км в районе, граничащем с Грецией и Северной Македонией. Толчки с меньшей интенсивностью продолжались в Корче и южной части Гирокастера, на границе с северной Грецией.

Как сообщалось 19 мая у границы Украины произошло землетрясение.