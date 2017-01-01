Италия освободила спасавшее мигрантов судно Sea Watch 3

Немецкая благотворительная организация Sea Watch сообщила об освобождении конфискованного Италией судна.

Судно Sea Watch 3, спасавшее мигрантов у берегов Ливии и конфискованное итальянскими властями, свободно и может продолжать свою миссию. Об этом сообщает его владелец, немецкая благотворительная организация Sea Watch в своем Twitter.

Конфисковано судно было в середине мая после конфликта с итальянскими властями, которые не хотели принимать находившихся на борту мигрантов. А прокуратура итальянского города Агридженто даже обвинила капитана судна Артуро Ченторе в пособничестве нелегальной миграции. После конфискации судно было доставлено в сицилийскую Ликату.

Несмотря на резкие высказывания заместителя премьер-министра и главы МВД Италии Маттео Сальвини, итальянские власти после долгих переговоров доставили 65 находившихся на борту мигрантов на остров Лампедуза. К тому времени представители Sea Watch предупреждали о том, что ситуация на корабле ухудшается и это может довести беженцев до самоубийств.

Ранее сообщалось, что мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции.

Источник: Русская служба DW

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