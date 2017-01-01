Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль

Цель поездки Ле Дриана в зону отчуждения - проинспектировать завершение строительства Арки над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил зону отчуждения в Чернобыле. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон на своей странице в Twitter.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала Дюмон.

Французская промышленная группа Bouygues и французская строительная компания VINCI в составе совместного предприятия НОВАРКА выполняли работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над 4-м реактором Чернобыльской АЭС, на котором произошла авария 26 апреля 1986 года.

Авария на Чернобыльской АЭС. Припять до и после

Напомним, в апреле этого года на Чернобыльской АЭС завершились приемочные испытания нового безопасного конфайнмента.

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