Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил зону отчуждения в Чернобыле. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон на своей странице в Twitter.
"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала Дюмон.
Французская промышленная группа Bouygues и французская строительная компания VINCI в составе совместного предприятия НОВАРКА выполняли работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над 4-м реактором Чернобыльской АЭС, на котором произошла авария 26 апреля 1986 года.
Авария на Чернобыльской АЭС. Припять до и после
Напомним, в апреле этого года на Чернобыльской АЭС завершились приемочные испытания нового безопасного конфайнмента.
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