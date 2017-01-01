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Франция изменила правила восхождения на Монблан

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Новые правила введены на Монблане на фоне резкого увеличения смертей на Эвересте, где в очереди погибли десять человек.
Монблан — кристаллический массив, высота которого достигает 4810 метров
Монблан — кристаллический массив, высота которого достигает 4810 метров
unn.com.ua

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Французские власти запретили альпинистам подниматься на Монблан, если они не забронировали номер в одном из приютов на склонах высочайшей вершины Европы, в рамках мер безопасности, связанных с переполненностью, сообщает France24.

Альпийская вершина привлекает почти 25 000 альпинистов ежегодно, но ежедневные толпы привели к столкновениям между людьми и росту количества незаконных кемпингов.

Теперь люди, которые надеются подняться на гору 4 810 метров по стандартному маршруту, должны забронировать номер в одном из трех приютов, если их восхождение включает ночевку.

Во время прошлогоднего альпинистского сезона на Монблане погибли 15 альпинистов, что побудило чиновников начать ограничивать доступ к самому популярному маршруту на фоне опасений о переполненности и оползни.

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Угрозы в адрес смотрителей приютов, а также плохие и условия ввиду их перенаселенности побудили власти объявить о новых правилах, которые будут действовать до конца альпинистского сезона в сентябре.

Альпинисты, пойманные на маршруте, рискуют двумя годами тюрьмы и штрафом в 300 000 евро.

Новые правила введены на Монблане на фоне резкого увеличения смертей на Эвересте.

Как сообщалось 2 июня, в индийских Гималаях пропали восемь альпинистов.

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Теги: гора, Франция, туризм
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