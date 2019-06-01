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В Питере авто на скорости влетело в толпу на перекрестке

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В результате наезда есть пострадавшие.
Среди пострадавших восьмилетний мальчик
Среди пострадавших восьмилетний мальчик
скриншот из видео

В российском Санкт-Петербурге водитель автомобиля “Рено Логан“ влетел в перекресток, на котором стояла толпа людей.

Об этом сообщает местное издание “Фонтанка“.

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По предварительным данным травмы получили велосипедист и двое пешеходов. В числе пострадавших восьмилетний мальчик. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Очевидцы рассказывают, что водитель пересекал перекресток на мигающий желтый сигнал светофора и совершил наезд на людей, когда уходил от столкновения. В данный момент водитель задержан.

Также в сети показали видео наезда на людей.

Как сообщалось 31 мая, автошкола, в которой получила права Зайцева, закрылась.

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Теги: ДТП, Россия, Питер, Санкт-Петербург, перекресток
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