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В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы

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Среди пострадавших в этих взрывах - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.
Сначала взорвалась бомба под автобусом
Сначала взорвалась бомба под автобусом
Tolo News

В столице Афганистана произошла серия взрывов, в результате которых есть погибшие и раненые. Об этом сообщает афганское агентство Tolo News в воскресенье, 2 июня.

Как сообщили в местном Министерстве внутренних дел, в Кабуле сначала взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба. В автобусе находились студенты педагогического университета. По данным силовиков, взрыв произошел в людном месте, в результате погиб работник магазина, который находился возле автобуса, и еще 17 человек пострадали.

Позже в Кабуле взорвались еще два самодельных устройства. Среди пострадавших в этих взрывах - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.

На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

Напомним, в конце мая в Кабуле подорвали колонну американских военных.

 

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Теги: Афганистан, взрыв, жертвы, Кабул, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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