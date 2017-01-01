В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы

Среди пострадавших в этих взрывах - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.

В столице Афганистана произошла серия взрывов, в результате которых есть погибшие и раненые. Об этом сообщает афганское агентство Tolo News в воскресенье, 2 июня.

Как сообщили в местном Министерстве внутренних дел, в Кабуле сначала взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба. В автобусе находились студенты педагогического университета. По данным силовиков, взрыв произошел в людном месте, в результате погиб работник магазина, который находился возле автобуса, и еще 17 человек пострадали.

Позже в Кабуле взорвались еще два самодельных устройства. Среди пострадавших в этих взрывах - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.

На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

Напомним, в конце мая в Кабуле подорвали колонну американских военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet