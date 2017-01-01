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В Венеции лайнер врезался в причал и туристический катер

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Два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования.
Opera, построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров
Opera, построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров
ANSA

Круизный лайнер потерял управление при заходе в Венецию и врезался в причал и в туристический теплоход.

Об этом сообщает ANSA в воскресенье, 2 июня.

Круизный лайнер Opera судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

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Два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани. Opera, построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Ранее в Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.

 

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Теги: Венеция, лайнер, кораблекрушение
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