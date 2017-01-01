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Лидер СДПГ Налес уходит в отставку

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Социал-демократическая партия входит в правящую в ФРГ коалицию вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.
Андреа Налес
Андреа Налес
Википедия

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес уходит в отставку после провала своей политической силы на выборах в Европарламент. Об этом она заявила журналистам в Берлине, передает DW.

Налес отметила, что решила уйти с постов главы партии СДПГ, а также фракции в немецком парламенте. По ее словам, в начале недели она сообщит о мотивах своего решения.

"Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - добавила она.

Ранее сообщалось, что три депутата Бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии воспользовались дипломатическими паспортами, чтобы посетить экономический форум в аннексированном Россией Крыму в апреле. 

 

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Теги: Германия, отставка, Партия, ХДС, демократы
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Источник: korrespondent.net

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