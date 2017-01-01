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В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан

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Ресторан выглядит как гигантский бетонный монолит, выступающий из скалистой береговой линии, вторая часть которого опущена в Северное море на глубину пять метров.
Подводный ресторан в Норвегии
Подводный ресторан в Норвегии
The Local
 
На юге Норвегии открылся ресторан Under – первый в Европе ресторан, находящийся под водой, сообщает The Local.
 
Ресторан выглядит как гигантский бетонный монолит, выступающий из скалистой береговой линии, вторая часть которого опущена в Северное море на глубину пять метров.
 
Клиенты входят в ресторан с берега через проход с деревянными панелями и спускаются по длинной дубовой лестнице. Внутри центральное место занимает гигантское плексигласовое подводное окно с панорамным видом на подводный мир.
 
Ресторан может обслуживать до 40 посетителей в день, пять вечеров в неделю. В меню в основном местные виды рыбы, которые вылавливают в Атлантике.
 
Дегустационное меню, состоящее из 16-18 блюд, стоит 2250 крон (230 евро) на человека - вдвое дороже, если в заказе будет вино.
 
Ресторан полностью забронирован на следующие шесть месяцев.
 
Напомним, что ранее сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов туристического города Катана
 
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Теги: вода, Норвегия, ресторан
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Источник: korrespondent.net

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