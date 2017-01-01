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В Британии уже 13 кандидатов на пост премьера

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Новый кандидат пообещал провести второй референдум по выходу Великобритании из Европейского союза в случае своей победы.
Сэм Джима - новый кандидат в премьер-министры Великобритании
Сэм Джима - новый кандидат в премьер-министры Великобритании
AP
 
Бывший министр и депутат-консерватор Сэм Джима стал 13 претендентом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщает Sky News.
 
Джима пообещал провести второй референдум по выходу Великобритании из ЕС в случае своей победы.
 
"Я присоединяюсь к гонке за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций", - сказал он.
 
Джима был министром по делам университетов до ноября прошлого года, когда он оставил правительство из-за несогласия с правительственной стратегией по Brexit. С тех пор он стал сторонником еще одного референдума.
 
 
"Кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием", - отметил он.
 
Джима - сын иммигрантов из Ганы, он сделал карьеру инвестора, а потом занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году.
 
Напомним, что Тереза Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Она останется руководить правительством, пока ее партия не выберет нового лидера.
 
Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.
 
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Теги: референдум, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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