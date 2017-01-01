В Британии уже 13 кандидатов на пост премьера

Новый кандидат пообещал провести второй референдум по выходу Великобритании из Европейского союза в случае своей победы.

Бывший министр и депутат-консерватор Сэм Джима стал 13 претендентом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщает Sky News.

Джима пообещал провести второй референдум по выходу Великобритании из ЕС в случае своей победы.

"Я присоединяюсь к гонке за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций", - сказал он.

Джима был министром по делам университетов до ноября прошлого года, когда он оставил правительство из-за несогласия с правительственной стратегией по Brexit. С тех пор он стал сторонником еще одного референдума.

"Кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием", - отметил он.

Джима - сын иммигрантов из Ганы, он сделал карьеру инвестора, а потом занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году.

Напомним, что Тереза Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Она останется руководить правительством, пока ее партия не выберет нового лидера.

Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.