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В Ла-Манше за день задержали рекордное количество мигрантов

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Добраться до британского побережья из Франции пытались более семидесяти человек.
Британские пограничники на чеку
Британские пограничники на чеку
 
В проливе Ла-Манш задержали восемь лодок с мигрантами, на которых находились более 70 человек, пытавшихся добраться до британского побережья из Франции, сообщает BBC.
 
Британская береговая охрана вместе с пограничниками задержали у южного побережья в общей сложности 74 мигрантов.
 
Депутат парламента от Дувра Чарли Элфике сказал, что это "рекордное количество лодок за один день".
 
"Это вызывает глубокую обеспокоенность, и я регулярно получаю обновленную информацию", - сказал министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.
 
"Те, кто решит совершить это опасное путешествие по одному из самых оживленных морских путей в мире, подвергают свою жизнь серьезной опасности - и я буду продолжать делать все возможное, чтобы остановить их", - добавил он.
 
Ранее в тот же день восемь человек в надувной лодке были замечены на пляже Винчелси, в Восточном Суссексе.
 
Напомним, что в пункте пропуска Дьяково (Закарпатская область) в среду, 29 мая, в грузовике сербской регистрации пограничники обнаружили трех нелегальных мигрантов. Граждане Бангладеша заявили, что пытались попасть во Францию.
 
 
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Теги: Британия, Франция, мигранты, Великобритания, Ла-Манш, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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