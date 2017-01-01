Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу

При атаке на аэродром в сирийском Хомсе погиб один человек, двое получили ранения. Повреждены склад боеприпасов.



Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, сообщает агентство

Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, сообщает агентство SANA

При атаке на аэродром погиб один человек, двое ранены. Повреждены склад боеприпасов и ряд других зданий.



Сирийские военные заявили, что удары наносила армия Израиля. Атаки были отражены сирийскими ПВО, уничтожены три ракеты.



Израиль подтвердил обстрел сирийской территории



Напомним, 27 мая армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра . В результате атаки один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

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