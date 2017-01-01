Ким Чен Ын вывел на публику репрессированного зама

Ранее СМИ сообщили о том, что в Северной Корее казнили пятерых дипломатов из-за провала саммита с США в Ханое.

Лидер КНДР Ким Чен Ын Getty Images

Корреспондент