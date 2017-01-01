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Ким Чен Ын вывел на публику репрессированного зама

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Ранее СМИ сообщили о том, что в Северной Корее казнили пятерых дипломатов из-за провала саммита с США в Ханое.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ен Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, отправили на принудительные работы после саммита КНДР и США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
 
В воскресенье, 2 июня, северокорейский лидер посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии вместе со своей супругой Ли Соль Чжу. 

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Напомним, 31 мая южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в КНДР якобы казнили дипломатов, которые вели переговоры с США и занимались подготовкой саммита в Ханое.

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Теги: Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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